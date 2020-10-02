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Перкинс — о поведении Ирвинга: Леброн близок к четвёртому титулу. Не удивлён!

Перкинс — о поведении Ирвинга: Леброн близок к четвёртому титулу. Не удивлён!
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о заявлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, которое можно было оценить как выпад в адрес звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Ирвинг ранее заявил, что впервые за карьеру оказался в ситуации, когда в ключевые моменты игры может положиться на звездного партнёра по команде в лице Кевина Дюранта.

«Леброн близок к завоеванию четвёртого титула… Не удивлён!» – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

Сам Ирвинг позже признался, что не хотел сделать выпад в адрес бывшего одноклубника по «Кливленд Кавальерс» Джеймса.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче финала НБА с «Майами Хит» одержал разгромную победу — 116:98.

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