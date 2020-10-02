Перкинс — о поведении Ирвинга: Леброн близок к четвёртому титулу. Не удивлён!
Бывший игрок НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о заявлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, которое можно было оценить как выпад в адрес звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Ирвинг ранее заявил, что впервые за карьеру оказался в ситуации, когда в ключевые моменты игры может положиться на звездного партнёра по команде в лице Кевина Дюранта.
«Леброн близок к завоеванию четвёртого титула… Не удивлён!» – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Сам Ирвинг позже признался, что не хотел сделать выпад в адрес бывшего одноклубника по «Кливленд Кавальерс» Джеймса.
Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче финала НБА с «Майами Хит» одержал разгромную победу — 116:98.
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