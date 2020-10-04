Перкинс: каким бы посмешищем ни был Кайри, Дюрант тоже виновен в выпаде в адрес Леброна

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс резко высказался в адрес звёзд «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

«Каким бы посмешищем ни был Кайри после этого заявления, я во многом виню Кевина Дюранта. Это его подкаст. Он знал, что Кайри сказал это. Он не должен был допускать появления такого контента в данный момент. Думаю, Дюрант хотел, чтобы это попало в эфир. Он хотел позволить Кайри сгореть. Именно это сейчас происходит. Кайри просто горит в огне, потому что все просто разрывают его. Разрывают по делу, потому что он неуважительно относится к Леброну Джеймсу. Как бы я ни обвинял Кайри в этом идиотском заявлении, я также обвиняю Дюранта в том, что он позволил этому контенту выйти в свет, особенно сейчас. Это происходит из-за того, что они ненавидят Леброна. Они с горечью наблюдают за Леброном Джеймсом, который вот-вот завоюет четвёртый титул в составе «Лейкерс», — цитирует Перкинса Clutch Points.

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014–2017 годах выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.