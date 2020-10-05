Эрис Споэльстра: именно поэтому мы так настойчиво хотели подписать Джимми Батлера

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после третьего матча финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2) отметил вклад в победу атакующего защитника Джимми Батлера, набравшего 40 очков, 11 подборов и 13 передач.
«Джимми понимает, что требуется сделать всё необходимое на площадке, выложиться сверх меры. Я не хочу сравнивать его с Дуэйном Уэйдом, Шакилом О'Нилом, Алонзо Моурнингом или другими легендарными игроками нашей франшизы. Речь идёт о том, чего мы пытаемся достичь в этой раздевалке. У нас очень приверженная делу группа игроков. Мы невероятно ценим конкурентный характер. Именно поэтому мы так настойчиво хотели подписать Джимми. Мы просто чувствовали, что разделяем одни и те же конкурентные ценности в отношении правильного или неправильного. Не имеет значения, что думают о нём все остальные», — приводит слова Споэльстры ASAP Sports.
- 5 октября 2020
-
08:25
-
08:15
-
08:10
-
08:06
-
07:59
-
07:51
-
07:46
-
07:39
-
07:37
-
07:30
-
07:19
-
07:05
-
05:12
-
00:51
- 4 октября 2020
-
23:49
-
23:05
-
21:46
-
21:02
-
19:28
-
19:00
-
18:49
-
17:34
-
17:00
-
16:49
-
16:31
-
16:07
-
15:00
-
13:54
-
13:12
-
12:55
-
12:02
-
11:37
-
10:40
-
10:25
-
09:40