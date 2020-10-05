Эрис Споэльстра: именно поэтому мы так настойчиво хотели подписать Джимми Батлера

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после третьего матча финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2) отметил вклад в победу атакующего защитника Джимми Батлера, набравшего 40 очков, 11 подборов и 13 передач.

«Джимми понимает, что требуется сделать всё необходимое на площадке, выложиться сверх меры. Я не хочу сравнивать его с Дуэйном Уэйдом, Шакилом О'Нилом, Алонзо Моурнингом или другими легендарными игроками нашей франшизы. Речь идёт о том, чего мы пытаемся достичь в этой раздевалке. У нас очень приверженная делу группа игроков. Мы невероятно ценим конкурентный характер. Именно поэтому мы так настойчиво хотели подписать Джимми. Мы просто чувствовали, что разделяем одни и те же конкурентные ценности в отношении правильного или неправильного. Не имеет значения, что думают о нём все остальные», — приводит слова Споэльстры ASAP Sports.