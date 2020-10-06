«Нью-Йорк» наметил три звёздные цели для обмена и подписания на рынке свободных агентов

Руководство «Нью-Йорка» выбрало две главные цели для обменов в межсезонье,, сообщает The New York Post. В сферу интересов «Никс» входят разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол и атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Виктор Оладипо. Оладипо является приоритетной целью.
Ранее Оладипо опроверг информацию о желании покинуть «Индиану». «Никс» нужно сделать очень хорошее предложение «Пэйсерз», чтобы выменять Оладипо.
Кроме того, «Нью-Йорк» собирается в межсезонье побороться за разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита, сообщает SNY TV. «Никс» готовят Ванвлиту предложение на сумму более $ 20 млн за сезон, когда чемпион НБА 2019 года выйдет на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне Ванвлит набирал в среднем 17,6 очка, 3,8 подбора и 6,6 передачи.
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