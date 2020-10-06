Томас: 3 года мне требовалась помощь детей, чтобы натянуть носки утром. Сейчас всё иначе

Двукратный участник Матча звёзд Айзея Томас надеется, что очередная операция на бедре, которую он перенёс в мае 2020 года, поможет ему вернуться на прежний уровень.



«Это словно день и ночь. Я больше не чувствую боли. Я снова могу полноценно двигаться, как раньше. На протяжении трёх лет я играл против лучших баскетболистов мира на одной ноге. Мне нужна была помощь детей, чтобы натянуть носки по утрам. Сейчас я снова могу поднимать тяжести. Я могу приседать, работать два раза в день. Могу совершать рывки, передвигаться, останавливаться после рывка и двигаться дальше. Мне будто снова 31. Очень хочу показать всё это на паркете», — приводит слова Томаса ESPN.



В сезоне-2019/2020 Томас принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру.



Перед дедлайном в 2020 году он был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Клипперс», однако в феврале 2020 года клуб из Лос-Анджелеса принял решение отчислить Томаса, который не успел сыграть ни одного матча за новую команду.