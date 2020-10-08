В НБА назвали команду, которая осуществит следующий большой трансфер суперзвезды
Согласно утверждению издания The Ringer, руководители клубов НБА уверены, что следующий большой переход суперзвезды будет осуществлён «Майами Хит».
Ожидается, что в 2021 году несколько звёздных игроков выйдут на рынок свободных агентов. В платежной ведомости «Майами» перед началом сезона-2021/2022 подтверждены лишь контракты Джимми Батлера и Кези Окпалы.
Ранее появлялись слухи об интересе со стороны «Хит» к защитнику «Индианы» Виктору Оладипо и форварду «Милуоки» Яннису Адетокумбо.
Напомним, «Хит» оступили в четвёртом матче финала НБА с «Лейкерс» (106:112). Счёт в серии стал 3-1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Следующая игра финальной серии НБА состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 04:00 мск.
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