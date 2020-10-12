Кайл Кузма высказался о Леброне Джеймсе после победы в финале плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма, комментируя чемпионский титул своей команды, рассказал о вкладе Леброна Джеймса в общий успех.
«Он один из величайших лидеров в спорте, а не только в НБА. Леброн словно генерал руководит своими войсками — общается в групповых чатах, следит, чтобы все были в порядке. Держит всех на высоком уровне. Делает всех ответственными. Всё, что вы хотите от лидера. Мы просто становились лучше с ним. Вы могли это видеть. Мы все поставили команду на первое место, все хотели победить. Все пожертвовали личными амбициями. Всё это пошло от него.
Самое большое, что он привнёс, — стандарт совершенства, стандарт трудовой этики. Это самые важные вещи. Каждый раз, когда вы находитесь в команде под руководством Леброна Джеймса, то знаете, что нужно выложиться на полную, вам нужно работать каждый божий день. Ведь он сам это делал и в 17 и в 35 лет. Каждый день он приходи в зал первым. Когда вы заходите туда, вы видите, как он это делает. От этого хочется работать ещё сильнее. Вот что он принёс в нашу команду», — цитирует Кузму ASAP Sports.
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