Перкинс: Леброн может выиграть ещё два титула. «Лейкерс» могут заполучить ещё одну звезду

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс верит, что 35-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может завоевать ещё несколько титулов в составе команды, а также допустил переход новой звезды в калифорнийский клуб в межсезонье.

«На самом деле, сколько ещё титулов «Лейкерс» могут выиграть с Леброном Джеймсом? По крайней мере два. Вчера вечером мы слышали, как Леброн Джеймс сказал, что у него осталось по крайней мере 4 или 5 хороших лет, и я ему верю. Не удивлюсь, если «Лейкерс» приобретут ещё одну звезду в это межсезонье. Не удивляйтесь, если у них что-то получится, и в Лос-Анджелес переедет ещё одна молодая звезда, которая будет играть за «Лейкерс», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.