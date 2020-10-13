Перкинс: Леброн может выиграть ещё два титула. «Лейкерс» могут заполучить ещё одну звезду
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс верит, что 35-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может завоевать ещё несколько титулов в составе команды, а также допустил переход новой звезды в калифорнийский клуб в межсезонье.
«На самом деле, сколько ещё титулов «Лейкерс» могут выиграть с Леброном Джеймсом? По крайней мере два. Вчера вечером мы слышали, как Леброн Джеймс сказал, что у него осталось по крайней мере 4 или 5 хороших лет, и я ему верю. Не удивлюсь, если «Лейкерс» приобретут ещё одну звезду в это межсезонье. Не удивляйтесь, если у них что-то получится, и в Лос-Анджелес переедет ещё одна молодая звезда, которая будет играть за «Лейкерс», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.
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