Эрик Споэльстра эмоционально высказался после поражения в финале плей-офф НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра спустя сутки вновь прокомментировал поражение своей команды в финальной серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).
«Мы будем помнить эту команду, независимо от того, что произойдёт в будущем, Этот опыт и это братство в раздевалке останутся с нами на всю оставшуюся жизнь», — цитирует Споэльстру Clutch Points.
Специалист высоко оценил характер своей команды и её стойкость в борьбе с сильным составом «Лейкерс».
«Вы занимаетесь этим делом именно для того, чтобы быть среди таких людей. Я могу говорить об этом снова и снова. В этой серии у нас было несколько парней, которые даже близко не были готовы к своим ста процентам. Наверное, им не следовало играть. Но такова уж эта команда. Они хотели сделать это друг для друга. И я просто очень расстроен тем, что мы не смогли найти способ преодолеть последнее препятствие и закончить сезон победой», — добавил наставник «Хит».
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