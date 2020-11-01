«Это что, средневековье?» Владимир Соловьёв резко высказался об аресте Левченко в Беларуси

Российский журналист Владимир Соловьёв высказался об аресте белорусской баскетболистки Елены Левченко.



«Левченко задерживают в аэропорту. Дальше начинается фильм ужасов. В камерах четыре шконки, но женщин пять. Это женщины, поэтому им необходимы определённые гигиенические мероприятия. Но по личному распоряжению некоего мерзавца и садиста от рождения, который возглавляет СИЗО, их заставляют скатать матрасы и сложить в комнату. И потом они должны ночевать без матрасов на металле шконок. Зачем?



Вода только холодная, тёплой нет. Воды вообще мало. Из-за ограничения веса посылок даже передать воду со свободы нельзя. А это женщины. Им надо мыться, гигиена. Вечно горящий свет ночью, не дающий спать, страшная игра со временем, чтобы не говорить, который час, – это попытка всё время мелко гадить.



Не выводят на прогулку. Это издевательство! Холод такой в этом мешке. А это специально. И этого садиста спрашивают: «А зачем вы это делаете?» А он отвечает: «А чтобы вам больше сюда не хотелось попасть». Зачем? Их осудили на что? На нечеловеческое содержание? Это что, Средневековье? Лукашенко думает, что таким образом он что-то докажет?



Власть может быть какой угодно, но не должна быть слабой, и в этом плане Лукашенко хорош, и она не должна быть мелочной.



Вот эти условия содержания? Зачем издеваться над женщинами? Зачем их унижать? Тем более что женская природа требует чуть большего ухода за собой. Зачем это всё? Я понимаю, что, скорее всего, Лукашенко даже об этом не думает.



Они не преступники, они никого не убили. Они правонарушители. Зачем над ними издеваться?» — приводит слова Соловьёва by.tribuna со ссылкой на шоу «Соловьёв LIVE».