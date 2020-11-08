В сборную Беларуси вызвали 5 игроков, выступивших против Лукашенко

Пять белорусских баскетболисток, открыто выступивших против президента страны Александра Лукашенко вызваны в сборную Беларуси, сообщает by.tribuna. Как сообщает источник, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Александра Тарасова, Анна Брич и Арина Мосько попали в расширенный состав сборной на матч со сборной Польши, который должен был состояться 12 ноября в рамках квалификации на чемпионат Европы-2021.
Эти спортсменки подписали открытое письмо спортивного сообщества за честные выборы и против насилия силовиков.
Тем не менее, матч сборных Беларуси и Польщи был отменён из-за вспышки коронавируса в белорусской команде.
Ранее другую белорусскую спортсменку, Елену Левченко задержали за участие в массовом несанкционированном мероприятии. Баскетболистка провела 15 суток на Окрестина.
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