Неудачно выступивший ролевик «Лейкерс» хочет получить громадный контракт

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что форвард«Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма рассчитывает получить от клуба новый «громадный» контракт.



«У Кузмы ещё год по действующему контракту, но он доступен для продления. Насколько я понимаю, он хочет получить от «Лейкерс» громадный контракт. Он рассчитывает на значительный контракт», – приводит слова Уиндхорста Fadeaway World

В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги. В регулярном чемпионате Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая в них 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.