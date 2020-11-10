Неудачно выступивший ролевик «Лейкерс» хочет получить громадный контракт
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что форвард«Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма рассчитывает получить от клуба новый «громадный» контракт.
«У Кузмы ещё год по действующему контракту, но он доступен для продления. Насколько я понимаю, он хочет получить от «Лейкерс» громадный контракт. Он рассчитывает на значительный контракт», – приводит слова Уиндхорста Fadeaway World
В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги. В регулярном чемпионате Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая в них 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.
- 10 ноября 2020
-
09:05
-
08:59
-
08:55
-
08:37
-
04:01
-
03:11
-
01:17
-
00:51
-
00:00
- 9 ноября 2020
-
23:09
-
22:56
-
22:53
-
21:53
-
21:04
-
19:55
-
19:45
-
18:57
-
18:33
-
17:53
-
16:08
-
15:25
-
15:15
-
14:33
-
14:14
-
13:26
-
12:20
-
12:14
-
11:38
-
10:40
-
10:02
-
09:21
-
09:07
-
01:08
-
00:40
-
00:10
Партнерский контент