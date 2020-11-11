«Оклахома» назначила нового главного тренера

Марк Дэйнолт стал новым главным тренером «Оклахома-Сити Тандер», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

35-летний Марк Дэйнолт ранее работал помощником в штабе главного тренера Билли Донована и получил повышение в системе «Тандер». До этого Дэйнолт пять лет возглавлял фарм-клуб «Оклахома-Сити» в Лиге развития НБА и четыре года был ассистентом Донована в университете Флориды. Напомним, что Донован в это межсезонье покинул «Тандер» и возглавил «Чикаго Буллз».



Помимо Дэйнолта в число претендентов на должность главного тренера «Тандер» входили Уилл Харди, помощник Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс», а также ассистент главного тренера «Милуоки Бакс» Чарльз Ли. Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести отдал предпочтение Дэйнолту из-за опыта работы в системе организации.

«Оклахома-Сити» стала последней командой НБА, определившейся с главным тренером на сезон-2020/2021.