Левченко: за какой именно вы мир? За тот, который в Северной Корее?

Белорусская баскетболистка Елена Левченко поделилась мнением о текущей политической ситуации в стране.
«Мы не хотим быть Северной Кореей! На протяжении уже долгого времени многие, в том числе и наши известные спортсмены, любят очень часто использовать слоган „я — за мир“.
Мне интересно: за какой именно вы мир? За тот, который в Северной Корее? Там ведь тоже „мир“. Или за мир, в котором не нарушаются права человека, есть свобода слова и мнения?
Настоящего „мира“ в нашей стране нет давно. Со дня выборов прошло 93 дня, и говорить „за мир“ просто, чтобы поставить галочку и отметиться — это уже так не работает. Пора бы называть вещи своими именами. Пора быть честными хотя бы с собой.
Мы стремимся к стране, в которой имеют право быть разные мнения, и за это не будут наказывать, угрожать, избивать или садить в тюрьму. Поэтому пусть это будет другое мнение, но четкое, ясное и понятное — ваше личное, а не какой-то обтекаемый аморфный „мир“.
Потому что когда вы играете в игры, сидите на двух стульях, говорите ничего не сообщая — вы врете. А может просто конкретика предполагает ответственность за свои слова?
А моим белорусам, которые точно понимают и знают, к кому миру стремятся, которые каждый день, несмотря на давление, выходят „гулять“ и рискуют, скидываются деньгами, помогают, бастуют, бегают во всю мощь, я хочу сказать: вы настоящие герои, вы вдохновляете!
В жизни, как в игре, бывают взлеты и падения, но есть Сила, Воля, Дух и Единство, которые сегодня присутствуют в каждом из нас и в самую трудную минуту помогают двигаться дальше — к победе.
Никогда не верьте своим страхам — они не знают вашей силы!
Вы никогда не узнаете, насколько вы сильны, пока быть сильным — это ваш единственный выбор! Помните, даже в самую темную ночь сияют самые яркие звезды, мои необыкновенные белорусы», — написала в своём «инстаграме» Левченко.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
Левченко задержали 30 сентября. Спортсменку арестовали за участие в массовом несанкционированном мероприятии. Она провела в Окрестине две недели.
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