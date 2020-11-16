«Лейкерс» не знают, как поступить в ситуации с Кайлом Кузмой
У менеджмента «Лос-Анджелес Лейкерс» нет единого мнения по продлению контракта с Кайлом Кузмой, однако «озёрники» не спешат обменивать игрока, пишет в своей колонке на SNY инсайдер Йен Бегли.
Кузма получит $ 3,5 млн за сезон-2020/2021, после чего «Лейкерс» смогут сделать ему квалификационное предложение.
В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.
В регулярном чемпионате Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.
Ранее стало известно, что в приобретении Кузмы заинтересован «Детройт Пистонс».
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