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Игроки НБА отреагировали на отказ Хардена взять контракт с крупнейшей зарплатой в истории

Игроки НБА отреагировали на отказ Хардена взять контракт с крупнейшей зарплатой в истории
Баскетбол / НБА 0

Игроки НБА в социальных сетях отреагировали на информация о том, что защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден отклонил предложение клуба о продлении контракта на два года и $ 103 млн.

«Хьюстон» предложил Хардену максимальное двухлетнее продление продление контракта, чтобы убедить остаться в команде. В случае принятие соглашения Харден стал бы первым игроком в истории НБА с гарантированной годовой зарплатой более $ 50 млн. Харден отклонил предложение и сообщил руководству «Рокетс», что хочет быть обменянным в «Бруклин Нетс», где планирует объединиться с бывшим одноклубником по «Оклахома-Сити Тандер» Кевином Дюрантом.

«Вау!» – написал в «Твиттере» защитник «Нетс» Спенсер Динуидди.

«Отказался от $ 50 млн? Боже правый», – отметил атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт.

«Я правильно прочитал? Харден на самом деле говорит, чтобы его отпустили», – написал атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.

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