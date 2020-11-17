Кайл Кузма удалил аккаунт в «Твиттере» на фоне информации об обмене
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма после того, как в СМИ появились слухи о его возможном обмене из клуба, решил удалить страницу в «Твиттере». В настоящее время она неактивна.
В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги. Накануне сообщалось, что руководство «Лейкерс» ещё не приняло окончательного решения по баскетболисту.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.
Ранее стало известно, что в приобретении Кузмы заинтересован «Детройт Пистонс».
- 17 ноября 2020
-
14:04
-
13:31
-
13:13
-
13:09
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:42
-
11:25
-
11:17
-
10:41
-
09:53
-
09:47
-
09:35
-
09:31
-
09:27
-
09:01
-
08:21
-
06:37
-
01:41
-
01:34
-
01:29
-
01:21
-
00:54
-
00:34
-
00:00
- 16 ноября 2020
-
23:19
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
21:23
-
20:02
-
19:53
-
19:34
-
18:57
Партнерский контент