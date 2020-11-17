Кайл Кузма удалил аккаунт в «Твиттере» на фоне информации об обмене

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма после того, как в СМИ появились слухи о его возможном обмене из клуба, решил удалить страницу в «Твиттере». В настоящее время она неактивна.



В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги. Накануне сообщалось, что руководство «Лейкерс» ещё не приняло окончательного решения по баскетболисту.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В плей-офф принял участие в 21 встрече, набирая 10,0 очка и собирая 3,1 подбора.



Ранее стало известно, что в приобретении Кузмы заинтересован «Детройт Пистонс».