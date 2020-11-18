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Эксперт: Кайл Кузма больше не нужен. Он стал расходным материалом!

Эксперт: Кайл Кузма больше не нужен. Он стал расходным материалом!
Баскетбол / НБА 0

Эксперт ESPN Дэвид Джейкоби высказался насчёт баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы.

«Какой вывод сделаю? Кайл Кузма больше не нужен. Он просто стал расходным материалом. Видимо, он хотел бы подписать контракт на длительный срок, но, возвращая в состав Шредера, „Лейкерс“ укрепляют второй состав. Кузма так и не смог зарекомендовать себя как третьего игрока команды в минувшем сезоне.

Если бы я был Кайлом Кузмой, то не рассматривал бы своё будущее в „Лейкерс“. Это отличная разменная монета, которую „Лейкерс“ могут включить в сделку, чтобы получить игроков, способных усилить команду и дополнить Энтони Дэвиса, Леброна Джеймса и Денниса Шредера», — приводит слова Джейкоби Parlons Basket.

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