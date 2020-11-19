Первый номер драфта пренебрёг Леброном Джеймсом при названии лучшего игрока НБА

Первый номер драфта НБА 2020 года защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс назвал Кевина Дюранта лучшим игроком лиги.
«С каким игроком я больше всего хотел бы встретиться? Всё просто — это Кевин Дюрант. Просто потому что он — лучший игрок в лиге. Его рост 210 см, и никто не может против него защищаться. Он может делать всё, на что способен игрок моего размера. Я чувствую себя готовым сыграть против него», — приводит слова Энтони Эдвардса Parlons Basket.
Напомним, накануне в Бристоле (штат Коннектикут, США) в режиме видеоконференции состоялся драфт НБА.
Впервые с 1975 года церемония не была проведена в июне. Из-за пандемии коронавируса привычный срок пришлось сдвинуть. Первым номером драфта стал Энтони Эдвадс, выбранный «Миннесотой Тимбервулвз».
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