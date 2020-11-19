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Первый номер драфта пренебрёг Леброном Джеймсом при названии лучшего игрока НБА

Первый номер драфта пренебрёг Леброном Джеймсом при названии лучшего игрока НБА
Баскетбол / НБА 0

Первый номер драфта НБА 2020 года защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс назвал Кевина Дюранта лучшим игроком лиги.

«С каким игроком я больше всего хотел бы встретиться? Всё просто — это Кевин Дюрант. Просто потому что он — лучший игрок в лиге. Его рост 210 см, и никто не может против него защищаться. Он может делать всё, на что способен игрок моего размера. Я чувствую себя готовым сыграть против него», — приводит слова Энтони Эдвардса Parlons Basket.

Напомним, накануне в Бристоле (штат Коннектикут, США) в режиме видеоконференции состоялся драфт НБА.

Впервые с 1975 года церемония не была проведена в июне. Из-за пандемии коронавируса привычный срок пришлось сдвинуть. Первым номером драфта стал Энтони Эдвадс, выбранный «Миннесотой Тимбервулвз».

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