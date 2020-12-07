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Назван ключ к получению «Лейкерс» третьей звезды

Назван ключ к получению «Лейкерс» третьей звезды
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер НБА Кит Смит заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» могут использовать контракт Кайла Кузмы, чтобы постараться переменить третью звезду в компанию к Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.

«Лейкерс» смогут использовать Кузму в 2021 году как ключевую фигуру, чтобы заполучить третью звезду. Кайл будет иметь право на максимальный контракт, но, скорее всего, он получит где-то около 20 миллионов долларов. Если Кузма будет нужен «Лос-Анджелесу» для глубины состава, они переподпишут и оставят его. В противном случае Кайла можно было бы подписать и обменять, чтобы привезти третью звезду в Голливуд или добавить двух-трёх игроков ротации», — приводит слова Смита Fadeaway World.

В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В 21 встрече плей-офф — 10,0 очка и 3,1 подбора.

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