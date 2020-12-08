Кендрик Перкинс: «Хьюстон» станет посмешищем в этом сезоне

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Хьюстон Рокетс» превратятся в посмешище в грядущем сезоне из-за Джеймса Хардена, который ранее желал покинуть клуб и перейти в «Бруклин Нетс».



«Джеймс Харден – это и есть «Рокетс». Он оставляет печать на всём, что они делают. Харден поступил непрофессионально и пропустил тренировку в первый же день. Всё это говорит о том, что в этом году «Рокетс» станут посмешищем!



Уважайте тренера Сайласа так же, как уважали бы Фила Джексона, если бы он был тренером!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



«Рокетс» ожидали, что Харден примет участие в воскресной тренировке, однако игрок там так и не появился. Главный тренер Стивен Сайлас заявил, что баскетболист не имеет права заниматься с командой из-за протокола НБА по COVID-19.



Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.