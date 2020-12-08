Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кендрик Перкинс: «Хьюстон» станет посмешищем в этом сезоне

Кендрик Перкинс: «Хьюстон» станет посмешищем в этом сезоне
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Хьюстон Рокетс» превратятся в посмешище в грядущем сезоне из-за Джеймса Хардена, который ранее желал покинуть клуб и перейти в «Бруклин Нетс».

«Джеймс Харден – это и есть «Рокетс». Он оставляет печать на всём, что они делают. Харден поступил непрофессионально и пропустил тренировку в первый же день. Всё это говорит о том, что в этом году «Рокетс» станут посмешищем!

Уважайте тренера Сайласа так же, как уважали бы Фила Джексона, если бы он был тренером!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

«Рокетс» ожидали, что Харден примет участие в воскресной тренировке, однако игрок там так и не появился. Главный тренер Стивен Сайлас заявил, что баскетболист не имеет права заниматься с командой из-за протокола НБА по COVID-19.

Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020