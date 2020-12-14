Крис Пол назвал единственный способ победить династию «Голден Стэйт»

Экс-разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол, ныне выступающий за «Финикс Санз», заявил, что доведение до совершенства игры в изоляции — единственный способ победы над династией «Голден Стэйт» на её пике.



«На протяжении всего сезона, когда я играл в „Хьюстоне“, мы работали в основном в защите, и, главным образом, мы готовились к игре против „Голден Стэйт“. Мы отыграли весь сезон, обучаясь сменной защите. Мы использовали презираемую всеми игру в изоляции, потому что знали, что только так можно победить „Голден Стэйт“, — приводит слова Криса Пола Fadeaway World.



»Голден Стэйт Уорриорз" становились чемпионами НБА в сезонах-2014/2015, 2016/2017 и 2017/2018. В сезонах 2015/2016 и 2018/2019 «Уорриорз» доходили до финала НБА, проиграв «Кливленду» и «Торонто» соответственно.