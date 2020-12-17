Функционер НБА: удивлён, что Кайл Кузма всё ещё играет в «Лейкерс»

Неназванный функционер одной из команд НБА заявил, что, по его мнению, «Лос-Анджелес Лейкерс» давно следовало расстаться с форвардом Кайлом Кузмой.



«Я удивлён, что Кузма всё ещё играет в «Лейкерс». Думал, они его обменяют из-за проблем с взаимопониманием», – приводит мнение функционера сайт The Athletic.



Ранее сообщалось, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» близко к обмену форварда команды Кузмы. Но ни о каких сделках ещё не сообщалась. Вероятнее всего, 25-летний форвард отправится в «Сан-Антонио Спёрс».



В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги.



В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В 21 встрече плей-офф — 10,0 очка и 3,1 подбора.