Зайон Уильямсон мощно выступил в матче с «Милуоки»
«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Милуоки Бакс» (127:113) в предсезонном матче НБА.
Самым результативным в составе победителей стал тяжелый форвард Зайон Уильямсон — 31 очко (12/22 с игры) и 9 подборов.
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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован с 5 по 10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая завершается регулярный сезон. С 17 по 21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. С 8 по 22 июля — финал НБА.
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