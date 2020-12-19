В НБА спрогнозировали чемпиона и MVP сезона, назвали лучшего тренера и клатчера лиги

В НБА провели большой опрос среди генеральных менеджеров клуба, задав им более 33 вопросов, сообщает официальный сайт лиги.
В частности, у функционеров поинтересовались, кто в следующем сезоне завоюет чемпионский титул. По мнению 81% опрошенных, победу во второй раз кряду отпразднуют баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с тем менеджеры ожидают, что MVP сезона снова станет лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (32%), который забрал эту индивидуальную награду и в минувшие два года.
Кроме того, менеджеры дали прогноз, кто станет лучшим тренером. Большая часть из них делает ставку на наставника «Майами Хит» Эрика Споэльстру (46%).
Лучшим баскетболистом для решающего в матче броска менеджеры назвали защитника «Портленда» Дэмьена Лилларда, за него проголосовало 32%.
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