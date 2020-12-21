Леброн Джеймс отреагировал на крупное продление контракта Кайла Кузмы с «Лейкерс»

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к партнёру по команде Кайлу Кузме, с которым клуб подписал новый контракт.

«Поздравляю, бро. Следующий ужин за твой счёт. Вино Chronicle», – написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось с Кайлом о продлении контракта на три года с зарплатой $ 40 млн. На сезон-2023/2024 действует опция игрока. Она позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.



В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В 21 встрече плей-офф — 10,0 очка и 3,1 подбора.