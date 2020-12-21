Зайону Уильямсону подняли рейтинг в NBA 2K после недовольства игрока

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон позвонил директору по цифровому маркетингу компании 2K Sports, ответственному за рейтинги игроков в NBA 2K по поводу своего низкого рейтинга в игре. Шутливые возмущения баскетболиста опубликовала пресс-служба клуба.
В итоге выяснилось, что рейтинг 81 был присвоен Зайону по ошибке, а правильное число его силы в игре – 86.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в "твиттере" «Нью-Орлеан Пеликанс».
Уильямсону пришлось пропустить значительную часть прошлого часть сезона (44 матча) из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонки. В 24 играх он в среднем набирал 22,5 очка, 6,3 подбора и 2,1 ассиста. «Нью-Орлеан» не смог попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
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