Кавай Леонард прояснил свои будущие карьерные планы

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард признался, что планирует отказаться от опции игрока в сезоне-2021/2022.



«Очевидно, если я здоров, то лучшее решение — отказаться от опции игрока в сезоне-2021/2022. Но это не значит, что я ухожу или остаюсь. Как уже сказал, я сосредоточен на сезоне. Мы обсудим это, когда придёт время», — приводит слова Леонарда HoopsRumors.



Стоит отметить, что опцион игрока на сезон-2021/2022 принесёт Леонарду около $ 36 млн. Однако, если откажется от опциона, он будет иметь право получить зарплату до $ 39,34 млн, независимо от команды. Игроки с десятилетним опытом в НБА имеют право на максимальную зарплату в размере 35% установленного лимита по сравнению с 30% для игроков со стажем 7–9 лет. Сезон-2021/2022 станет у Леонарда десятым в НБА.