Кендрик Перкинс объяснил, почему в НБА боятся выменивать Джеймса Хардена
Бывший игрок НБА, а ныне известный эксперт Кендрик Перкинс рассказал, почему ряд клубов опасаются выменивать лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. По его словам, дело не в игре защитника, а в поведении за пределами площадки, которое оставляет желать лучшего.
«Слышал от нескольких генеральных менеджеров клубов, что они боятся выменивать Хардена. Это никак не связано с его игрой, это связано с его поведение за пределами площадки. Они говорят, если совершат обмен Джеймса, это послужит плохим примером для всей раздевалки», — приводит слова Перкинса Essentialy Sports.
Напомним, в СМИ обсуждалось, что «Рокетс» позволяют Хардену практически всё. В нынешнее межсезонье Джеймс запросил у клуба обмен, что пока не было удовлевторено.
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