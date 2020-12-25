Кендрик Перкинс оригинально напомнил всем, что Леброн Джеймс является величайшим

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс записал рождественское обращение, облачившись в костюм Санта-Клауса, но своё послание он посвятил не предстоящему празднику, а Леброну Джеймсу.



«Вы знаете Майкла и Ларри, Мэджика и Оскара, Карима и Билла Рассела, Тимми и Коби… но помните ли вы величайшего игрока из всех?



У Короля Джеймса теперь есть очень блестящий новый перстень, и если бы вы когда-нибудь увидели его, то могли бы подумать, что он сияет. Ненавистники Леброна раньше смеялись и придумывали мемы. Они никогда не думали, что Король Джеймс выиграет титулы с тремя командами.



И вот однажды туманной рождественской ночью Санта Перк пришёл и сказал: «Король Джеймс с таким ярким перстнем, напомни нам, как Король парит». Все фанаты «Лейкерс» любят его, они кричали от радости. Король Джеймс — лучший из всех, кто когда-либо это делал, вот как он войдёт в историю!» — сказал Перкинс в своём обращении, которое опубликовано в «Твиттере».

Фото: twitter.com/KendrickPerkins