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Единая лига ВТБ запустила голосование на Матч звёзд

Единая лига ВТБ запустила голосование на Матч звёзд
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Стартовало голосование болельщиков на пятый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене», сообщает официальный сайт турнира.

Игра пройдёт в формате «Звёзды России» — «Звёзды мира».

Голосование продлится до 25 января 12:00 мск.

По итогам первого этапа голосования Единая лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 66 игроков — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.

На втором этапе сформировать звёздные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ (с 26 января по 1 февраля). По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

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