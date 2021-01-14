Единая лига ВТБ запустила голосование на Матч звёзд

Стартовало голосование болельщиков на пятый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене», сообщает официальный сайт турнира.



Игра пройдёт в формате «Звёзды России» — «Звёзды мира».

Голосование продлится до 25 января 12:00 мск.



По итогам первого этапа голосования Единая лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 66 игроков — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.



На втором этапе сформировать звёздные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ (с 26 января по 1 февраля). По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.