Кендрик Перкинс спрогнозировал составы на Матч звёзд НБА

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс дал прогноз на стартовые составы Матча звёзд НБА 2021 года.



«Полагаю, в пятёрку лучших в этом году в Матче звёзд в Восточной конференции войдут Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг из „Бруклин Нетс“, Джоэл Эмбиид из „Филадельфия Сиксерс“, Яннис Адетокунбо из „Милуоки Бакс“ и Джейлен Браун из „Бостон Селтикс“.



Что касается Запда, то, думаю, ключевыми игроками станут Леброн Джеймс из „Лос-Анджелес Лейкерс“, Пол Джордж из „Лос-Анджелес Клипперс“, Дэмьен Лиллард из „Портленд Трэйл Блейзерс“, Стефен Карри из „Голден Стэйт Уорриорз“, а также Никола Йокич из „Денвер Наггетс“, — приводит слова Кендрика Перкинса Pickandroll.

Матч звёзд пройдёт 14 февраля 2021 года.