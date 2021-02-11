Названы участники конкурса данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Единая Лига ВТБ назвала участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча Всех Звёзд в Москве 14 февраля на «ВТБ Арене», сообщает официальный сайт турнира.



Участники контеста по броскам сверху стали следующие баскетболисты: Джон Браун III (УНИКС, Казань), Дерек Кук («Цмоки-Минск»), Александр Петенёв («Автодор», Саратов), Таюс Бэттл («Енисей», Красноярск).



Конкурс данков пройдёт перед началом Матча Всех Звёзд на ВТБ Арене. На первом этапе у каждого из участников будет по 2 попытки. В финале конкурса два лучших данкера исполнят еще по 2 попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте. Ранее Единая лига ВТБ объявила, что Артём Комолов («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин («Енисей»), Айзейя Кэнан (УНИКС) и Джеремайя Хилл («Астана») станут участниками конкурса трёхочковых.