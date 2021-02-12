Хавьер Паскуаль: все знают, каким качественным составом обладает ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от встречи своей команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Специалист отметил подбор игроков в московском клубе.

«Мы подходим к концу сложного отрезка расписания: матч с ЦСКА станет восьмым для нас за последние 19 дней, при этом сразу шесть игр мы провели на выезде. Все знают, каким качественным составом обладает ЦСКА, все знают о том, как они сильны. Это мощная команда с очень хорошим тренером, которая проводит каждую игру на высшем уровне. Нам необходимо найти энергию как физически, так и психологически, чтобы использовать шансы для победы в этом матче», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что перед матчем с «Зенитом» ЦСКА по-прежнему не может рассчитывать на Уилла Клайберна, Майка Джеймса, Торнике Шенгелию, Николу Милутинова и Ивана Ухова.