Хавьер Паскуаль высказался о победе «Зенита» над ЦСКА в Москве

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями от победы команды в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (74:71). Специалист остался доволен уровнем игры, который продемонстрировали подопечные.
«Рады тому, какой баскетбол показали сегодня. Считаю, мы провели серьёзную игру как в защите, так и в нападении. Контролировали игру на протяжении практически всего матча, но в последние 5 минут немного потеряли контроль, не реализовали несколько свободных бросков, а ЦСКА великолепно атаковал, изменил ритм игры и имел шансы сравнять счёт.
За 5 минут до конца матча мы просто перестали играть агрессивно, потеряли концентрацию, но не стоит забывать, что мы играли против великолепной команды. Да, у ЦСКА есть травмированные игроки, но даже те, кто сегодня в заявке, обладают великолепными качествами. В последней части матча они играли лучше нас. Считаю, мы заслужили победу", — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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