Матч звёзд Единой лиги ВТБ — 2021 стал самым результативным в истории

Сегодня, 14 февраля, в Москве прошёл Матч звёзд Единой лиги ВТБ. По его итогам сборная Звёзд России разгромила Звёзд мира со счётом 183:162.

На двоих команды набрали 345 очков. Таким образом, игра стала самой результативной в истории Матчей звёзд лиги ВТБ. Предыдущий рекорд был установлен в минувшем году, тогда команды набрали на двоих 326 очков.

Что касается сегодняшней встречи, напомним, самым результативным её игроком стал ветеран российского баскетбола Виталий Фридзон, записавший в актив 57 очков. Он в итоге получил и приз MVP матча. У Звёзд мира лучшим с 30 очками стал Джордан Мики.

Напомним, что в ходе Звёздного уик-энда конкурс данков выиграл Таюс Бэттл, а конкурс трёхочковых — Артём Комолов.