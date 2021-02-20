Эксперт: вряд ли «Лейкерс» выйдут в финал НБА

Известный обозреватель Макс Келлерман не считает, что действующий чемпион НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет в нынешнем сезоне выйти в финал лиги.

«Возможно, „Лейкерс“ достигнут финала, но в этом есть большие сомнения, вряд ли это случится. Давайте не будем прикидываться, что сегодня мы видим прежнюю „Юту“. Это другая команда. Майк Конли не тот, каким был в минувшем сезоне, сейчас он один из лучших баскетболистов в лиге. Во-вторых, есть „Лос-Анджелес Клипперс“. Они лучше, когда у них нет травмированных. При этом я не упоминал такие команды, как „Денвер Наггетс“ и „Даллас Маверикс“. В Западной конференции всё очень нестабильно», — приводит слова Келлермана Pickandroll.

В Западной конференции лидирует «Юта Джаз».