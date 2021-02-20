«Ужасно». Эксперт раскритиковал Шакила О'Нила за работу на ТВ

Австралийский эксперт по фэнтези-баскетболу Джош Ллойд раскритиковал шоу Inside The NBA и эксперта Шакила О'Нила.



«Шак не знает имени Паскаля Сиакама. Или просто делает вид, что не знает. Не уверен, забавно ли это, но ужасно, когда флагманское шоу НБА не любит лигу, про которую рассказывает. Они ненавидят совремеенных игроков, говорят о них чушь и при этом не смотрят баскетбол», — приводит слова Ллойда Reddit.



Ранее Шакил О’Нил поделился мнением, как должны выглядеть списки стартовых игроков Матча звёзд НБА. В список легенда НБА не включил Луку Дончича из «Даллас Маверикс».



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.