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Айзея Томас отреагировал на первый сыгранный матч за 381 день

Айзея Томас отреагировал на первый сыгранный матч за 381 день
Баскетбол / НБА 0
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Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас прокомментировал игру в составе сборной США в матче квалификации Кубка Америки с командой Багамских островов. Это первый матч Томаса за последний 381 день.

«Было здорово. Впервые играл за последний год, так что немного растерял навыки. Но было просто невероятно находиться на паркете, получить возможность сравнить себя с хорошими игроками, а также представлять мою страну. Был счастлив, чувствовал себя прекрасно, а главное — мы одержали победу», — приводит слова Айзеи Томаса Parlons-Basket.

Команда США уверенно захватила инициативу с первых минут и оформила уверенную победу — 93:77. Самым результативным в составе победителей стал двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас, пребывающий в статусе свободного агента. В его активе 19 очков. Столько же набрал один из быших лидеров «Фенербахче» Джеймс Наннэлли. Коллекцию из 11 очков, 9 подборов и 6 передач собрал 7-кратный участник Матча звёзд форвард-ветеран Джо Джонсон.

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