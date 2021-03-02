Дрэймонд Грин: Ламело Болл – проблема

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о разыгрывающем «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болле, который проводит первый сезон в НБА. 19-летний Болл претендует на награду лучшему новичку сезона. Он в среднем набирает 15,3 очка, делает 6,3 передачи и 6,0 подбора.
Ранее «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт» со счётом 130:121 в матче регулярного чемпионата НБА. Несмотря на победу, Грин отдал должное сопернику.
«Ламело Болл — проблема», — написал Грин в своём «твиттере».
Ранее Болл покорил очередную вершину. Новичок НБА повторил достижение лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
Ламело в среднем набирал в февральских матчах 20,1 очка, делал 6,2 подбора и 6,7 ассиста. Он стал третьим игроком после Джеймса и Дончича, который в среднем набирал не менее 20-6-6 в течение всего календарного месяца в первый сезон в НБА., сообщает ESPN Stats & Info.
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