Шакил О'Нил назвал 4 игроков, которых он не мог остановить

Член зала славы НБА, эксперт и телеведущий Шакил О’Нил рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в защите. Бывший баскетболист назвал четырёх игроков, с которыми ему было сложнее всего играть.



«Было всего четверо парней, которых я не мог остановить. Я не мог защищаться против них. Первым из них был Брайант Ривс по прозвищу Big Country. Ещё одним был Рик Смитс, по крайней мере, до того, как мы сошлись в финале. Был Жидрунас Илгаускас и Георге Мурешан, устроивший мне настоящий ад в Вашингтоне.



Больше всего я ненавидел играть с Ривзом. У него был самый ужасный бросок в прыжке в истории. Он тянул, и он всегда попадал. Я посмотрел статистику в перерыве — у меня было 15 очков, а у него — 26», — приводит слова Шакила О'Нила Parlons-Basket.