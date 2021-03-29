Василий Карасёв рассказал, что ЦСКА нужно делать с Майком Джеймсом прямо сейчас

Бывший главный тренер «Зенита» Василий Карасёв, ныне занимающий пост тренера в женском «Динамо» Курск, поделился мнением о защитнике ЦСКА Майке Джеймсе, который на данный момент отстранён от матчей после перепалки с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

«Ситуация с Джеймсом такая, что уже вряд ли что-то изменится. Такой характер у человека. Мы видим со стороны, что он ведёт себя, как хочет, не следует правилам команды. Конечно, можно на какое-то время потушить этот пожар, но рано или поздно всё равно всё всплывет. И рвануть может в самый неподходящий момент в самой ответственной игре. Это большая проблема для ЦСКА. По мне, лучше расставаться сразу, не дожидаясь конца сезона.



Если человек, на которого ты рассчитываешь, в любой момент может уйти с площадки, если ему слова нельзя сказать… Это глупость. Понятно, что Джеймс — звезда, но есть общие правила для всех. Команда должна понимать, рассчитывать на него или нет. В ЦСКА профессионалы работают, они разберутся. Но если это повторяется из раза в раз, лучше расстаться, чтобы спокойно строить команду вокруг других людей. Это сложное решение, но команда должна быть подчинена одним интересам. Пока ситуация остается взрывоопасной, и это проблема для ЦСКА», — приводит слова Карасёва «Р-Спорт».