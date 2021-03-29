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Хавьер Паскуаль: ЦСКА обладает высочайшим качеством в Евролиге

Хавьер Паскуаль: ЦСКА обладает высочайшим качеством в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, который состоится 30 марта.

«Если мы хотим победить, мы должны сыграть идеально, потому что ЦСКА — одна из лучших команд в Европе. Они обладают высочайшим качеством в турнире, поэтому мы должны сыграть очень хорошо и быть эффективнее соперников. Мы знаем, что у их защитников есть физическое преимущество, также мы знаем, что в ключевые моменты у них есть качественные игроки. Это будет сложный матч, как и всегда, когда ты играешь против таких команд, как ЦСКА. Мы всегда в отличном настроении, но мы на том уровне, на каком есть, поэтому и уступили в нескольких играх. Мы должны всегда стараться быть конкурентоспособными, как мы и делали с начала этого сезона — мы играли на равных в матчах против всех команд, просто иногда наши соперники обладали качеством высочайшего класса», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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