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Сборная России узнала корзину при жеребьёвке чемпионата Европы

Сборная России узнала корзину при жеребьёвке чемпионата Европы
Баскетбол / Сборная России 0

На сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА) была опубликована информация о составе корзин жеребьёвки Евробаскета-2022.

Сборная России попала во вторую корзину вместе с национальными командами Литвы, Италии и Чехии.

Евробаскет-2022. Корзины жеребьёвки

Корзина 1: Испания, Сербия, Греция, Франция
Корзина 2: Россия, Литва, Италия, Чехия
Корзина 3: Польша, Хорватия, Турция, Словения
Корзина 4: Германия, Украина, Финляндия, Грузия
Корзина 5: Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания
Корзина 6: Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония, Болгария

Жеребьёвка состоится 29 апреля. Сборные будут распределены на четыре группы по шесть команд в каждой.

Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года. Его примут несколько стран — Чехия, Грузия, Германия и Италия.

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