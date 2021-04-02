Сборная России узнала корзину при жеребьёвке чемпионата Европы

На сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА) была опубликована информация о составе корзин жеребьёвки Евробаскета-2022.

Сборная России попала во вторую корзину вместе с национальными командами Литвы, Италии и Чехии.

Евробаскет-2022. Корзины жеребьёвки

Корзина 1: Испания, Сербия, Греция, Франция

Корзина 2: Россия, Литва, Италия, Чехия

Корзина 3: Польша, Хорватия, Турция, Словения

Корзина 4: Германия, Украина, Финляндия, Грузия

Корзина 5: Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания

Корзина 6: Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония, Болгария

Жеребьёвка состоится 29 апреля. Сборные будут распределены на четыре группы по шесть команд в каждой.

Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года. Его примут несколько стран — Чехия, Грузия, Германия и Италия.