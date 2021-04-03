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Пол Пирс опубликовал видео со стриптизёршами. Общественность его осудила

Пол Пирс опубликовал видео со стриптизёршами. Общественность его осудила
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2008 года Пол Пирс провёл прямую трансляцию в своём «инстаграме». Бывший баскетболист показал, как отдыхает с друзьями. В компании мужчин были и несколько стриптизёрш. Девушки развлекали Пирса и его друзей. Они в полуголом виде делали своим клиентам массаж и танцевали тверк.

Пирс на отдыхе сочетал различные развлечения. Так, бывший баскетболист НБА пил алкогольные напитки, курил и играл в покер.

Многие зрители возмутились поведением Пирса. Они напомнили 43-летнему спортсмену, что у него есть жена и несовершеннолетний ребёнок. Впрочем, Пол недовольство болельщиков проигнорировал и продолжил вести трансляцию.

Пирс в настоящее время работает телеэкспертом на канале ESPN. Карьеру он закончил в 2017 году.

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