Пол Пирс опубликовал видео со стриптизёршами. Общественность его осудила
Чемпион НБА 2008 года Пол Пирс провёл прямую трансляцию в своём «инстаграме». Бывший баскетболист показал, как отдыхает с друзьями. В компании мужчин были и несколько стриптизёрш. Девушки развлекали Пирса и его друзей. Они в полуголом виде делали своим клиентам массаж и танцевали тверк.
Пирс на отдыхе сочетал различные развлечения. Так, бывший баскетболист НБА пил алкогольные напитки, курил и играл в покер.
Многие зрители возмутились поведением Пирса. Они напомнили 43-летнему спортсмену, что у него есть жена и несовершеннолетний ребёнок. Впрочем, Пол недовольство болельщиков проигнорировал и продолжил вести трансляцию.
Пирс в настоящее время работает телеэкспертом на канале ESPN. Карьеру он закончил в 2017 году.
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