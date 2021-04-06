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Пол Пирс отреагировал на увольнение с ESPN из-за скандала со стриптизёршами

Пол Пирс отреагировал на увольнение с ESPN из-за скандала со стриптизёршами
Баскетбол / НБА 0

Экс-звезда НБА Пол Пирс отреагировал на увольнение с ESPN спустя несколько дней после того, как провёл в «Инстаграме» трансляцию своего отдыха со стриптизёршами.

«Я не могу проиграть. Даже когда я проигрываю, я побеждаю», — написал Пирс на своей странице в «Твиттере».

43-летний Пирс провёл скандальную трансляцию в минувшую пятницу. На видео чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» и его друзья проводят время с женщинами, которые в полуголом виде делают массаж и танцуют тверк на полу. Пирс при этом играл в покер, курил и распивал спиртное.

Пирс начал работать на ESPN сразу после завершения игровой карьеры в НБА в 2017 году и был одним из основных участников NBA Countdown, The Jump и других популярных шоу канала.

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