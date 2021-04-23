Лидер «Фенербахче» неожиданно вернулся в состав перед вторым матчем против ЦСКА

В состав турецкого «Фенербахче», страдающего из-за вспышки коронавируса, вернулся один игрок — лёгкий форвард Дайшон Пьер, сообщает Walla.
Пьер сдал отрицательный тест на COVID-19 и получил разрешение сыграть во втором матче серии плей-офф Евролиги против ЦСКА. 27-летний канадский баскетболист является третьим по эффективности игроком «Фенербахче» после защитника Нандо Де Коло и тяжёлого форварда Яна Веселы. В нынешнем сезоне Евролиги Пьер проводил на паркете по 24 минуты за игру, набирая в среднем 9,2 очка, 3,3 подбора и две передачи при точности трёхочковых 42,9%. Ранее СМИ сообщали, что Пьера на следующий сезон хочет подписать ЦСКА.
Второй матч между ЦСКА и «Фенербахче» начнётся 23 апреля в Москве в 20:00. Российский клуб ведёт 1-0 в серии до трёх побед.
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