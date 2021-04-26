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Евгений Гомельский рассказал, что может помешать ЦСКА пройти «Фенербахче» в Евролиге

Евгений Гомельский рассказал, что может помешать ЦСКА пройти «Фенербахче» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Член Зала славы ФИБА, олимпийский чемпион Евгений Гомельский оценил шансы ЦСКА на победу над «Фенербахче» в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Напомним, на данный момент армейцы ведут в серии со счётом 2-0. Третий матч состоится 28 апреля.

«Пока всё складывается в пользу армейцев. У «Фенербахче» несколько человек заболели коронавирусом, включая главного тренера Игора Кокошкова. В оптимальном составе, да ещё на своей площадке турецкий клуб может обыграть любого соперника. А так… Не стоит забывать, что зрителей в Стамбуле не будет. Это ещё один плюс для ЦСКА. Мы же знаем, какие в Турции болельщики. Помешать армейцам может излишняя самоуверенность. Вот её допускать нельзя», — приводит слова Гомельского Sportliga.

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