Евгений Гомельский рассказал, что может помешать ЦСКА пройти «Фенербахче» в Евролиге
Член Зала славы ФИБА, олимпийский чемпион Евгений Гомельский оценил шансы ЦСКА на победу над «Фенербахче» в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Напомним, на данный момент армейцы ведут в серии со счётом 2-0. Третий матч состоится 28 апреля.
«Пока всё складывается в пользу армейцев. У «Фенербахче» несколько человек заболели коронавирусом, включая главного тренера Игора Кокошкова. В оптимальном составе, да ещё на своей площадке турецкий клуб может обыграть любого соперника. А так… Не стоит забывать, что зрителей в Стамбуле не будет. Это ещё один плюс для ЦСКА. Мы же знаем, какие в Турции болельщики. Помешать армейцам может излишняя самоуверенность. Вот её допускать нельзя», — приводит слова Гомельского Sportliga.
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
20:12
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
16:45
-
16:03
-
15:13
-
14:24
-
14:08
-
12:36
-
12:28
-
11:20
-
10:57
-
10:01
-
09:20
-
09:05
-
08:03
-
08:00
-
07:56
-
07:29
-
05:18
-
00:59
- 25 апреля 2021
-
22:57
-
21:58
-
20:59
-
19:52
-
18:58
-
17:40
-
16:54
-
16:43
-
16:43
-
16:37
-
16:19
-
15:54
-
14:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам