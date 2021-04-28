ЦСКА установил выдающийся рекорд в истории Евролиги

ЦСКА в 20-й раз в истории клуба вышел в «Финал четырех» и стал рекордсменом Евролиги по этому показателю, сообщает Eurohoops.



В среду, 28 апреля, ЦСКА на выезде обыграл турецкий «Фенербахче» (85:68) и пробился в решающую стадию турнира. Армейцы выиграли четвертьфинальную серию плей-офф с сухим счётом 3-0. В 2019 году ЦСКА стал восьмикратным победителем Евролиги. До этого команда завоёвывала титул в 1961-м, 1963-м, 1969-м, 1971-м, 2006-м, 2008-м и 2016-м. Больше титулов только у мадридского «Реала» — 10.

Соперником ЦСКА в полуфинале станет победитель пары «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — «Реал» (Мадрид, Испания). В данный момент в серии лидирует турецкий клуб — 2-1. Четвёртая игра пройдёт в Мадриде в четверг, 29 апреля.

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