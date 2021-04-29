В «Фенербахче» прокомментировали сухой проигрыш серии против ЦСКА

Помощник главного тренера «Фенербахче» Эрдем Джан поделился мнением после третьего матча плей-офф Евролиги против ЦСКА (68:85, 0-3 в серии).

«Хочу поздравить команду ЦСКА с выходом в «Финал четырёх». Мы очень сильно начали игру. Были сосредоточены и хорошо двигали мяч. Нашей главной задачей было избежание потерь и контроль подборов в атаке. Во второй четверти мы стали небрежными и не смогли хорошо двигать мяч. Это выбило нас из ритма. Но всё же мы были в игре, у нас был тот же фокус. Мы знали, что будем в игре, если сможем бороться на протяжении всего матча. Мы начали третью четверть очень плохо. Затем пытались что-то изменить в лучшую сторону, но это не сработало. Мы должны отдать должное нашим игрокам, у которых весь сезон были взлёты и падения. Они совершили великий камбэк по ходу сезона», — приводит слова Джана официальный сайт Евролиги.